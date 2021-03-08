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08/03/2021 11:28

【兩會焦點】寧吉喆：防範域外輸入風險，有把握實現全年發展任務

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家發改委副主任寧吉喆於今日召開的國新辦發布會上表示，中
國經濟今年前兩個月延續了去年二季度以來穩定恢復的態勢，今年設定的主要目標考慮了經濟運
行恢復情況和疫情影響等，有把握實現全年經濟社會發展任務。他強調，國內經濟存在的問題很
多是恢復中的問題，是通過發展可以解決的問題，對於域外輸入的風險必須積極防範妥善應對。
　　此外，去年民間投資保持良好恢復勢頭，今年要一是進一步調動民間投資積極性，繼續放開
民營企業市場准入，支持民營企業創新發展，鼓勵民間資本參與「兩新一重」及補短板項目建設
。二是進一步增強民間投資能力，引導銀行加大對民營企業信貸支持，落實中小微企業降成本政
策。三是進一步創新民間投資方式，規範推廣政府和社會資本合作（ＰＰＰ）模式，穩妥開展基
礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）試點，盤活基礎設施存量資產。

＊今年將出台「十四五」新型基礎設施建設規劃＊

　　寧吉喆還稱，在新型基礎設施方面，今年將出台「十四五」新型基礎設施建設規劃，大力發
展數字經濟，拓展５Ｇ應用，加快工業互聯網、數據中心的建設。
　　在新型城鎮化方面，今年將實施城市更新行動，全面推進城鎮老舊小區改造，推進縣城為主
要載體的城鎮化建設。在汽車方面，要開展汽車下鄉和汽車以舊換新，引導一些地方和城市繼續
放開新能源汽車限購政策和增加指標。這有利於擴大汽車消費，也有利於促進新能源汽車健康有
序發展。（ｗｌ）

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