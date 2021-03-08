【Ａ股震盪】滬指收瀉２﹒３％刷七個月最大跌幅，創業板指崩半成

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股近期暴跌連連，股民臉色如同股市走勢一樣「綠」，自２月

下旬開始，受基金轉倉傳聞影響，加上外圍股市震盪，此前獲熱捧的高估值個股觸發本輪跌勢，

就算有全國兩會帶來的維穩因素亦無力招架。Ａ股連續兩周維持「一日穩一日崩」的整齊格局，

上周五（５日）稍稍回穩，今日便創出了超過半年來的最大跌浪。

受低基數因素影響，今年首２月出口強勁增長，刺激滬深股市早段造好，滬綜指高開

０﹒６６％，惟盤中高估值明星股再度崩潰，白酒、疫苗板塊成重災區，拖累滬指升幅快速化煙

，跌穿三千五後指數還在快速下跌，全日創出２﹒３％的跌幅，刷新自去年７月２４日以來的最

大單日跌幅，收市報３４２１﹒４１點，為今年新低。

深成指全日瀉３﹒８１％，創業板指更暴跌４﹒９８％。

市場恐慌推高成交，兩市全日成交９７９３億元（人民幣．下同），較上周五（５日）大增

１１﹒７％，外資快速逃出，循陸股通淨流出８５﹒８９億元，規模續刷去年９月２４日以來最

大。

中國海關總署公布，以美元計，今年１至２月出口按年急增６０﹒６％，增速較去年１２月

加快４２﹒５個百分點，大幅超過市場預期的增３８﹒９％，是自１９９５年１月以來最高的按

年增速。首２月進口按年增２２﹒２％，增速較去年１２月加快１５﹒７個百分點，亦高於市場

預期的增１５％。單計２月，出口大增１﹒５倍，創歷史最高增速，進口增長１７﹒３％。



＊高估值股再釀股災，茅台失兩千人幣關＊



高估值股份繼續自由落體，愛美客（深：３００８９６）「女人茅台」神話破滅，今日再瀉

１２﹒１％，由一個月前股價過千元急貶至如今僅６９３元；石頭科技（滬：６８８１６９）大

跌６﹒１％，報９７７﹒６元穿千元關；康希諾（滬：６８８１８５）瀉１３﹒３％，思瑞浦（

滬：６８８５３６）插１２﹒６％，中國中免（滬：６０１８８８）挫８﹒８％，邁瑞醫療（深

：３００７６０）跌７﹒４％，寧德時代（滬：３００７５０）跌４﹒７％。

白酒股同潦倒，股王貴州茅台（滬：６００５１９）全日挫４﹒９％，報１９６０元，是今

年１月４日以來收市價首穿兩千元；其他白酒股方面，瀘州老窖（深：０００５６８）、山西汾

酒（滬：６００８０９）集體跌停，古井貢酒（深：０００５９６）跌９﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）挫８﹒３％，洋河股份（深：００２３０４）跌７﹒３％。



＊軍工股暴瀉，多股跌停＊



軍工股亦是重災區，睿創微納（滬：６８８００２）瀉１４﹒１％，西部超導

（滬：６８８１２２）挫１２﹒９％，鉑力特（滬：６８８３３３）跌１１﹒４％，利君股份（

深：００２６５１）、航發控制（深：０００７３８）、中航沈飛（滬：６００７６０）、中航

西飛（深：０００７６８）跌停。

海爾智家（滬：６００６９０）公布，將在１２個月使用自有資金２０億元至４０億元，以

集中競價交易方式回購Ａ股，每股回購價不超過４６元。該公司估計擬回購股數上限約８６９６

萬股，佔總股本０﹒９４％。海爾智家現價跌０﹒５％，報２８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５０８０．０２ －３．４７



上證綜合指數 ３４２１．４１ －２．３０ ４５３８．５９

深證綜合指數 ２２２４．０８ －３．２４ ５２５４．２８



上證Ｂ股指數 ２４１．１７ －１．５４ １．７３

深證Ｂ股指數 １０９８．６１ －０．９８ １．７７



上證１８０指數 １０４８４．７９ －２．９５

上證３８０指數 ５７０１．６５ －２．３５



深證成份指數 １３８６３．８１ －３．８１

中小創新指數 ２１１７．８５ －１．６２

深圳創業板指數 ２７２８．８４ －４．９８

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