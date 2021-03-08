《股林淘金－林家亨》紓困案通過，美股大翻身

《股林淘金》美國上周五（５日）參議院通過１﹒９萬億美元的紓困方案，美股隨即大升，

道指以接近高位收市，報升５７２點，納指升１９６點。但１０年期及３０年期債息仍是上升，

反映市場對未來美國通脹的憂慮多於聯儲局決策人士。道指雖然升返２０天線之上，但美國

Ｔｅｓｌａ股價跌３﹒７％，蔚來小鵬仍跌２﹒９８％及４﹒５３％、理想汽車微升０﹒６３％

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今天（８日）早上９：００分美股道指場外期貨上升１３０點，預計今日港股跟隨美股反彈

，恆指有機會上升３５０點附近或以上。沙地阿拉伯重要石油設施在上周被襲，布蘭特期油逼近

７０美元，美國西岸期油上升至６６美元，有機會令今日一眾石油股如中海油（００８８３）、

中國石油（００８５７）及中石化（０３８６）股價上升。

另外，比亞迪（０１２１１）股價應會跟隨大市上升，若升逾２０３元以上，不妨可吼高走

一走，因美國中資電車股仍是疲弱。信義光能（００９６８）因市場傳出中國政府會減低補貼金

額，股價短期都會是受壓，暫時不宜溝貨，但若大市上升令其股價有反彈時，可以吼高止蝕或作

高沽低撈動作，以減低平均成本。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

