  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 09:15

《股林淘金－林家亨》紓困案通過，美股大翻身

　　《股林淘金》美國上周五（５日）參議院通過１﹒９萬億美元的紓困方案，美股隨即大升，
道指以接近高位收市，報升５７２點，納指升１９６點。但１０年期及３０年期債息仍是上升，
反映市場對未來美國通脹的憂慮多於聯儲局決策人士。道指雖然升返２０天線之上，但美國
Ｔｅｓｌａ股價跌３﹒７％，蔚來小鵬仍跌２﹒９８％及４﹒５３％、理想汽車微升０﹒６３％

　　今天（８日）早上９：００分美股道指場外期貨上升１３０點，預計今日港股跟隨美股反彈
，恆指有機會上升３５０點附近或以上。沙地阿拉伯重要石油設施在上周被襲，布蘭特期油逼近
７０美元，美國西岸期油上升至６６美元，有機會令今日一眾石油股如中海油（００８８３）、
中國石油（００８５７）及中石化（０３８６）股價上升。
　　另外，比亞迪（０１２１１）股價應會跟隨大市上升，若升逾２０３元以上，不妨可吼高走
一走，因美國中資電車股仍是疲弱。信義光能（００９６８）因市場傳出中國政府會減低補貼金
額，股價短期都會是受壓，暫時不宜溝貨，但若大市上升令其股價有反彈時，可以吼高止蝕或作
高沽低撈動作，以減低平均成本。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上　A股震盪下挫後持穩收市
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩　港府將全力以赴
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】人大審議香港選舉制　雷鼎鳴：意料之內
財經熱話05/03/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》福壽園舊經濟股業務獨特　業績或有驚喜小注吸納
FOCUS05/03/2021
【FOCUS】「6%以上」目標藏深意　十四五謀總體國家安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>