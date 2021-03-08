【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，等額對沖到期量

《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作，為第７５日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周共５００億元逆回購到

期，周一到周五各有１００億元到期。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

