【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第７５日開展逆回購

。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周共５００億元逆回購到

期，周一到周五各有１００億元到期。（ａｃ）

