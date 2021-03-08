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即市新聞

08/03/2021 09:57

【債務風險】最高法推新規：股東可申請在股市出售凍結股票抵債

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國最高法、中證監昨日（７日）聯合發布意見，擬規定質押股
票在被法院凍結後被股票系統標記，質權人只要證明其質押債權滿足質押條件，可允許向法院申
請以證券交易所集中競價，或以大宗交易方式在質押債權範圍內變價股票，但需要法律及司法解
釋等另有規定的除外。意見另規定，如果質押股票未被司法凍結，質權人和債務人可以根據雙方
協議，按照市場化規則處理質押股票變價問題。意見將於今年７月１日起實施。
　　相關部委解釋，由於上市公司股價不斷波動，法院將質押持股凍結後，若質權人不能自行變
價，不僅損害其合法權益，也會因錯失變價良機而最終損害債務人和案件債權人合法權益。至於
容許股東自行變賣股票，會否引發惡意轉移的問題，意見中提出解決方法，就是法院在准許質權
人自行變價股票時會凍結債務人的資金帳戶。
　　內媒引述法學專家認為，新規解決了超額凍結股票的問題，亦解決了質權人面臨司法凍結，
質權難以到位的風險，對於保護質權人和債務人的合法權利，維護資本市場穩定都具有重大現實
意義。
　　不過，有關規定在操作上仍然存在疑問。目前不少上市公司控股股東都有質押持股的情況，
部分大股東質押比例超過五成，而根據現行規則，大股東競價減持不得超過公司股份總數１％，
而且需要預先披露減持計劃，若上市公司透露大股東因抵債原因減持，必定引發股價崩潰，新規
未必能幫助到大股東在高位變賣質押股票。
　　另外，在落實新規的時候，相關部門也應注意保護上市公司其他股東的權益，例如可規定主
要股東須提前告知上市公司其變價計劃，並由上市公司發公告通知所有股東。（ｅｙ）

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