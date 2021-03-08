【債務風險】華夏幸福再多１８億人幣債違約，股價現仍升４％

《經濟通通訊社８日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）日前公告稱，華

夏幸福（滬：６００３４０）一筆１８億元人幣公司債「１７幸福基業ＭＴＮ００１」交叉保護

條款被觸發，但在持有人會議中未能形成豁免決議，按規定應於上月２７日立即到期應付，但發

行人未能按時足額兌付本金及利息。

惟華夏幸福現價升仍４﹒４％，報８﹒１元人民幣。（ｅｙ）

