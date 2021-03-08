【數據前瞻】機構料２月ＣＰＩ續跌ＰＰＩ攀升，新增信貸斷崖下跌

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於周三（１０日）公布２月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，

及最晚於３月１５日公布２月Ｍ２、新增貸及社融等數據。據《路透》綜合近３０家機構的預估

中值顯示，２月ＣＰＩ料同比降０﹒４％（１月為同比跌０﹒３％），因翹尾因素拖累及環比動

能減弱；受２月春節後大宗商品價格快速上漲，ＰＰＩ增速則預計大幅攀升至１﹒５％（１月為

同比增０﹒３％）。



＊料２月人民幣新增貸環比大降逾七成＊



受２月以來中國貨幣政策邊際趨緊及季節性影響，預計當月新增人民幣貸款環比大降逾七成

至９５００億元（１月新增３﹒５８萬億元），但略高於去年同期；因地方債新增額度尚未下達

，表外融資受春節及監管加強等因素影響，當月新增社融規模在９５００億元左右，亦較１月增

５﹒１７萬億元顯著回落；料Ｍ２增速持平於上月的９﹒４％。

民生銀行宏觀研究院報告稱，２月份以來，貨幣政策邊際收緊，穩步回歸正常化，央行公開

市場操作以淨回籠為主，金融數據增長受到一定制約。居民貸款方面，２月多地樓市調控加碼，

但「就地過年」影響下局部熱點地區成交依然活躍，同時線上消費、就近休閑消費加快增長，居

民貸款將保持良好增長態勢。（ｗｌ）

