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08/03/2021 17:37

【數據前瞻】機構料２月ＣＰＩ續跌ＰＰＩ攀升，新增信貸斷崖下跌

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於周三（１０日）公布２月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，
及最晚於３月１５日公布２月Ｍ２、新增貸及社融等數據。據《路透》綜合近３０家機構的預估
中值顯示，２月ＣＰＩ料同比降０﹒４％（１月為同比跌０﹒３％），因翹尾因素拖累及環比動
能減弱；受２月春節後大宗商品價格快速上漲，ＰＰＩ增速則預計大幅攀升至１﹒５％（１月為
同比增０﹒３％）。

＊料２月人民幣新增貸環比大降逾七成＊

　　受２月以來中國貨幣政策邊際趨緊及季節性影響，預計當月新增人民幣貸款環比大降逾七成
至９５００億元（１月新增３﹒５８萬億元），但略高於去年同期；因地方債新增額度尚未下達
，表外融資受春節及監管加強等因素影響，當月新增社融規模在９５００億元左右，亦較１月增
５﹒１７萬億元顯著回落；料Ｍ２增速持平於上月的９﹒４％。
　　民生銀行宏觀研究院報告稱，２月份以來，貨幣政策邊際收緊，穩步回歸正常化，央行公開
市場操作以淨回籠為主，金融數據增長受到一定制約。居民貸款方面，２月多地樓市調控加碼，
但「就地過年」影響下局部熱點地區成交依然活躍，同時線上消費、就近休閑消費加快增長，居
民貸款將保持良好增長態勢。（ｗｌ）

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