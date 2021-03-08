【ＦＯＣＵＳ】基數效應出口發威，ＱＥ外溢進口價升

【ＦＯＣＵＳ】基數效應發威，內地首２月美元計出口按年爆發式增長６０﹒６％，錄２６

年來最勁；貿易順差１０３２﹒５億美元，亦遠超市場預期。外需持續回暖，花旗國ＱＥ政策外

溢引發的輸入性通脹苗頭續顯，首２月大豆、原木、銅鐵礦砂等進口價格齊飛升。



＊大豆、銅鐵礦、原木價飆＊



經歷去年疫情之初的暴瀉１７﹒４％，海關總署公布，今年首２月美元計出口增６０﹒６％

（預期：４０％），錄１９９５年１月以來最勁；２月更錄增１４９％的歷史最高值。其中，跟

「宅經濟」相關的手機、電腦類，及跟個人防護相關的織物類出口續維持動力，家具類、燈具類

出口更分別勁增７４％、２１９％。

不過，涵蓋電子信息、先進製造等的高新技術產品出口逆勢縮水。無獨有偶，行業數據顯示

，中國通訊巨擘華為去年於全球移動網絡設備市場的銷售佔比，降２個百分點至約２０％，續遭

對手愛立信的約３５％、諾基亞的約２５％拋離。

進口方面，首２月增２２﹒２％（預期：１６％），其中原油、鐵礦石、集成電路進口量增

速均較去年１２月大增，值得留意的是，以均價計，大豆、銅礦砂、原木的進口價格較１２月齊

升約８％，鐵礦砂更升約１９％。此似乎應了坊間對花旗國直升機式撒錢增加政策溢出效應，並

可能令中國面臨進口通脹壓力的擔憂。



＊北京政策正常化信心勢增＊



就在周日（７日），拜登１﹒９萬億美元的拯救美國刺激方案在參議院以１票優勢過關，儘

管新版本剔除提高最低時薪１５美元條款，並將１４００美元派錢門檻提高至個人收入不高於８

萬美元（眾議院版本為１０萬美元），且調低每周聯邦失業救濟金額４００美元至３００美元，

早前警告刺激方案或令經濟過熱的前財長薩默思就推算，一個未來６個月正常稅前收入為

２﹒２萬美元的四口之家，在拜登計劃下或實際入袋逾３萬美元，此可能引發前所未見的通脹壓

力，並難以解決長期的公共投資不足等難題。

外圍放水難停，而中國出口增速升勢凌厲，令首季ＧＤＰ增速一鳴驚人幾無懸念，北京或因

此增強政策正常化信心，疊加衡量信貸變動與ＧＤＰ之比的「信貸脈衝指數」正走入下滑通道並

可能在年中見負，投資市場勢續由增長向價值回歸。

