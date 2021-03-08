  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 13:00

【ＦＯＣＵＳ】基數效應出口發威，ＱＥ外溢進口價升

　　【ＦＯＣＵＳ】基數效應發威，內地首２月美元計出口按年爆發式增長６０﹒６％，錄２６
年來最勁；貿易順差１０３２﹒５億美元，亦遠超市場預期。外需持續回暖，花旗國ＱＥ政策外
溢引發的輸入性通脹苗頭續顯，首２月大豆、原木、銅鐵礦砂等進口價格齊飛升。

＊大豆、銅鐵礦、原木價飆＊

　　經歷去年疫情之初的暴瀉１７﹒４％，海關總署公布，今年首２月美元計出口增６０﹒６％
（預期：４０％），錄１９９５年１月以來最勁；２月更錄增１４９％的歷史最高值。其中，跟
「宅經濟」相關的手機、電腦類，及跟個人防護相關的織物類出口續維持動力，家具類、燈具類
出口更分別勁增７４％、２１９％。
　　不過，涵蓋電子信息、先進製造等的高新技術產品出口逆勢縮水。無獨有偶，行業數據顯示
，中國通訊巨擘華為去年於全球移動網絡設備市場的銷售佔比，降２個百分點至約２０％，續遭
對手愛立信的約３５％、諾基亞的約２５％拋離。
　　進口方面，首２月增２２﹒２％（預期：１６％），其中原油、鐵礦石、集成電路進口量增
速均較去年１２月大增，值得留意的是，以均價計，大豆、銅礦砂、原木的進口價格較１２月齊
升約８％，鐵礦砂更升約１９％。此似乎應了坊間對花旗國直升機式撒錢增加政策溢出效應，並
可能令中國面臨進口通脹壓力的擔憂。

＊北京政策正常化信心勢增＊

　　就在周日（７日），拜登１﹒９萬億美元的拯救美國刺激方案在參議院以１票優勢過關，儘
管新版本剔除提高最低時薪１５美元條款，並將１４００美元派錢門檻提高至個人收入不高於８
萬美元（眾議院版本為１０萬美元），且調低每周聯邦失業救濟金額４００美元至３００美元，
　　早前警告刺激方案或令經濟過熱的前財長薩默思就推算，一個未來６個月正常稅前收入為
２﹒２萬美元的四口之家，在拜登計劃下或實際入袋逾３萬美元，此可能引發前所未見的通脹壓
力，並難以解決長期的公共投資不足等難題。
　　外圍放水難停，而中國出口增速升勢凌厲，令首季ＧＤＰ增速一鳴驚人幾無懸念，北京或因
此增強政策正常化信心，疊加衡量信貸變動與ＧＤＰ之比的「信貸脈衝指數」正走入下滑通道並
可能在年中見負，投資市場勢續由增長向價值回歸。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上　A股震盪下挫後持穩收市
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩　港府將全力以赴
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】人大審議香港選舉制　雷鼎鳴：意料之內
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>