《匯市一周－徐惠芳》美元上揚，外幣回軟，觀望美刺激方案

《匯市一周》英國央行行長貝利就英國經濟前景發表講話，數據關注：瑞士２月失業率季調

後及未季調，以及德國１月工業生產年率及月率。



自美國疫苗接種，疫情緩和，市場預期美國經濟復甦及通脹升溫，美國１０年國債收益率連

續五周上升，一度高見１﹒６２％。２月非農就業人數意外大幅增加３７﹒９萬人，為去年１０

月以來最大增加人數；勞工職位增加，失業率下降至６﹒２％，創去年３月來新低。兩項重要就

業數據走現突出，但平均工資僅與上月相若，美匯指數仍在９２關之間爭持。本周美國公布２月

通脹數據ＣＰＩ，預期增長下，間接利好美元，美匯指數可望挑戰９２﹒５９阻力，而重要支持

位留意９１﹒０５。



美匯指數升幅擴大，創三個月新高，報９２﹒０６，升幅０﹒４８％。美聯儲主席鮑威爾選

擇容忍美債收益率繼續上漲，雖然他整體堅持鴿派言論，但他並不認為公債下跌是一種無序走勢

，也不認為這會將長期利率推高到美聯儲可能不得不通過更強有力地干預市場來壓低的水平，令

公債出現賣盤。市場在聆聽各大央行的表態，若他們較長時期按兵不動，意味著長期通脹率將上

升，債市和股市遭到拋售。



周末（６日）傳來好消息，美國參議院就失業補充法案修正後，正式達成拜登上任後第一份

１﹒９萬億元（美元．下同）抗疫紓困方案，為抗疫增加撥款，援助中小企和失業救濟人士。預

計月中計劃正式開始，其中失業人士可獲發援助金３００元，較原先４００元為低，但相信該抒

困措施有助改善美國經濟和就業市場。



＊歐央周四議息＊



油價上漲逾４％，觸及一年多來最高，石油輸出國（ＯＰＥＣ）及其盟友同意，在４月維持

產量基本不變，由於市場自疫情大流行中恢復的需求仍然脆弱。紐約期油突破每桶６５元，但市

場認為，長期而言，需求增長和供應充足將限制油價上漲，料第二季度油價將在每桶７２至７５

元行走，第三、四季度將平均在每桶８０元。



金價跌穿每盎司１７００元，並正在測試每盎司１６８５元的下一個支持位，技術上講，黃

金已經超賣。全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ）持金量上周四

（４日）降至１０７８﹒３噸，為２０２０年５月以來最低。金價上周五（５日）收於每盎司

１６９７元整固，上方阻力１７１５、１７４５元。



歐洲央行本周四（１１日）議息會議，將集中於融資狀況和緊急抗疫購債計劃進度上，不期

待有新政策決定。值得留意是，央行對經濟前景和匯率水平的評價，可以為歐元未來走勢將有所

啟示。技術上，歐元兌美元走勢轉折點在１﹒１９７５，留意下方支持位１﹒１８８０。若突破

１﹒１９７５，首個參考阻力位１﹒２０２５，另一阻力是１﹒２０７５。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

