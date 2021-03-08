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08/03/2021 11:42

《金石為開－黃威》美債息率再度攀升，金價繼續受壓

　　《金石為開》由於美聯儲表示不會進行收益率曲線控制，上周美債長端利率再度走高。２月
非農就業增長遠超預期，１月數據也大幅上修，更是進一步刺激美債息率及美元走勢。儘管參議
院通過了１﹒９萬億刺激計畫，但黃金仍然受到壓制，反彈頗為乏力。全周金價震盪下行，累計
再跌１﹒８％。
　
　　美聯儲主席鮑威爾再上周四（４日）的講話中重申，在更多美國民眾重返就業崗位之前將保
持寬鬆的貨幣環境。但他暗示美聯儲不會立即採取行動進行收益率曲線控制，這一點令市場頗為
失望，長端利率的上行壓力恐怕不會迅速消退。另一方面，美國２月非農就業人數增加３７﹒９
萬，遠超預期的２０萬，１月份數據也被大幅上修至１６﹒６萬。這令市場對未來美國經濟延續
復甦的預期更加強烈，推動美債收益率再度攀升，１０年期債息在周五（５日）一度升至
１﹒６２５％。
　
　　債息及美元的上漲對黃金造成嚴重壓力。儘管參議院在周末順利通過１﹒９萬億美元的刺激
方案，但仍然無法顯著提振黃金走勢。短線金價貼近保歷加通道下軌，ＲＳＩ處於超賣區域，極
為疲弱。在債息真正穩定下來之前，建議投資者謹慎為宜，儘量小注短炒波段。
　
　　本周重點仍需留意美債息率變化及歐央行利率決議，數據方面主要關注美國２月核心ＣＰＩ
及３月密西根大學消費者信心指數初值。《六福金融分析師　黃威》

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