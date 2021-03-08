《缸邊隨筆－石鏡泉》鮑威爾卸膊？

《缸邊隨筆》上周四（４日），美國聯儲局主席鮑威爾公開講話，市場預期他會回應近期

１０年期債息的急升，以及１０年債息Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ見－４﹒２５％。但鮑威爾對市

場這兩個關注，隻字不提。結果，市跌畀你睇。今周如何？



今周，基本上要看上周五（５日）兩件事的發展：



１﹒美１０年期債息的Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ會否見－８％（所謂Ｆａｉｌ

Ｃｈａｒｇｅ，是如Ａ君買了債券，而Ｂ君（沽家）到期不能交出債券，就要罰息，傳統是

－３％）；



２﹒美就業數據。



此文是成於上周五傍晚，上述兩事未見大發展，但亦是在這個不知的情況下，要多方面考慮

問題，找答案。



金融市場，有無厘頭的衝動市道，但很多時，都是有因有由，不會死錯人、升錯市。



今時市場關注通脹，以及會否有滯脹。通縮也不是不可以，但就要疫苗無效，新冠肺炎再爆

。歐、美的疫苗今時仍未知其防疫的保護期有多長，如疫苗的保護期是少於４０周，則疫情會在

每年冬天都爆一次，則通縮便會來。又如果疫苗遏止不了不斷變種的新冠病毒，即等於無疫苗，

環球經濟定通縮，只有當疫苗的有效保護期能達１００周，而又能遏止到任何變種的新冠病毒時

，世界才可確切擺脫疫情，才可擺脫通縮威脅。



今時是疫苗剛落地，環球央行仍會寬鬆。但市場已偷步炒，到疫苗真見出群體免疫效用時，

環球央行就會開始緊水（未至收水），市場仍會炒。不過大戶已會開始減炒，散戶可能才入市炒

炒炒，音樂椅遊戲開始，到央行真收水時，散戶就會接火棒。



以這個為估市前提，則歐、美地區由今時至６月，應是疫苗落地期。由６月至９月，應是產

生群體免疫期，９月之後，環球央行應會放聲氣收水，到２０２２年第一、二季，央行的收水（

加息、減買債）行動會出籠。前提要看通脹有幾脹，經濟增長有幾長。



由於市場已今時開始喜好風險，大隻勇字掛心口，會周圍衝鋒，就不難會出現炒過頭，帶來

泡沫，超級大鱷是會在此時期，擇魚腩而噬，第一件魚腩或是沽美１０年期債的淡友。



的確，疫苗落地，經濟復甦可期，即是通脹重臨，再加上拜登政府會派１﹒９萬億，這會增

加美債發行量。如聯儲局又不增加買債額，即是市場上買債的資金少了，美債息便升。由於債息

與債價成反比走向，債息升，債價便會跌，故沽債是理論上有利炒作。



不過市場是受四方八面的風所影響的，如果炒友不為每一個反艇的因素也作出防範，就是不

知彼，可以反艇。



有三個因素，這些沽美債者或許考慮不周，一反艇，會使債、股市場波動。



１﹒沽債是要到期交出１０年期債去作交收，如果因種種原因不能如期交易，便要罰，其罰

額，傳統言，是聯儲局最低基金利率的－３％。但近日這個罰息則已見到－４％、－４﹒２５％

，這即是反映沽空美１０年期債息額，多於市場上可供借貨去交易的額，情形就如沽空股票者被

人夾倉，Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ可以被夾到幾多，看市場上可供借來交收的１０年期債有多少

。３月４日Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ的變化：一下子自－４％退至－１％，是因為３月４日美財

政部宣布今周會拍賣３８０億元美１０年期國債，這個及時雨便救了一些沽空

１０年期債的人。



２﹒有了這３８０萬億的新１０年期債後，這個Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ是否會不存在？未

必。關鍵在三個字ＳＬＲ（Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ Ｒａｔｉｏ）。



ＳＬＲ是２００７至２００９年金融危機後，聯儲局便令銀行要為其風險資產提供一定程度

的準備金（Ｒｅｓｅｒｖｅ）以作保險。一直以來銀行界認為他們存放在聯儲局的準備金是沒有

風險，故不用計入ＳＬＲ的計算。而給了鬆綁到今年３月３１日，就是鬆綁期滿。今年２月２６

日兩位重量級民主黨參議員去信聯儲局，呼籲不要延長鬆綁ＳＬＲ。鮑威爾謂會很快作出決定，

但上周四，鮑威爾未談及ＳＬＲ，那是日後才談，還是不談，一直至３月３１日到期日，ＳＬＲ

自動被取消？如是被取消了，銀行就要籌錢去應付這個等於增加了的ＳＬＲ額，銀行可以：



（Ａ）減少存款：



（Ｂ）減少對國債的買入和減少隔夜放款額（Ｒｅｐｏ）；



（Ｃ）減縮公司和抵押貸款；



（Ｄ）增加資本並減少股市回購。



以上的以（Ｂ）項對市場的殺傷力最大，去年Ｒｅｐｏ市場一水乾，美股立跌逾２０％。



不答也是一個答，鮑威爾的選擇是，不能不回應ＳＬＲ。如要到金融市場有危機時才答，就

可能會失控。



鮑威爾上周四不答，市場如騰雞上來。在上周五，１０年期債息的Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ

可能會見－８％，這不是我估，是Ｚｅｒｏｈｅｄｇｅ估的。



３﹒另個債市炸彈是上周五公布的２月份就業數據。



如數據超好，會倍加了市場認為通脹會急臨的擔憂，美１０年期債息立升，看會不會升破１

﹒７５厘，會，便大件事。



如數據超差，美１０年期債息立軟，沽空美１０年期債券者則寒天飲雪水，各有滋味。如是

沽空了，而又借不到貨去交收者，會開心些。因為可以有較大機會借到貨去交收，但同一時期因

為１０年期債息回下了，是否回低於其沽時的水平，若是，即蝕了，兩者都不好受。



如數據合乎預期，即是市場早已消化了，又會回到有ＳＬＲ，無ＳＬＲ，１０年期債息

Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ見不見－８％還是留在－４％水平，市場好淡雙方又再角力。



金融市場有個鐵律：看不清，有懷疑就退出。看來鮑威爾一日不表態，美金融市場難安穩，

港股市場亦會受累，大家小心。《資深投資者 石鏡泉》

