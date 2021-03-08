【兩會焦點】譚耀宗：人大分組討論香港選舉制，今日未必公布內容

《經濟通通訊社８日專訊》全國人大常委譚耀宗透露，正在北京舉行的全國人大會議今日進

入分組討論，將討論到「完善特區選舉制度的決定草案」，根據他的經驗，決定內容未必會在今

日公布。他不認同有意見指今次的決定草案是民主倒退，稱中央一直很有誠意希望香港實現普選

，而今次亦只涉及修改兩項基本法附件，未有修改基本法正文。



＊中央有誠意讓香港實現普選＊



譚耀宗在港台節目《千禧年代》表示，副總理韓正昨日會見港區人大代表，提到中央出手改

變選舉制度，是鑑於２０１４年的佔領運動、２０１６年的旺角暴亂以及２０１９年的修例風波

，令中央發現很大問題，一國兩制受到衝擊，中央認為這些都是有外國勢力影響下，事關顛覆與

反顛覆的鬥爭，已提升到奪取政權問題，如果不加以完善選舉制度，可能再發生類似修例風波的

事件，反對派佔據立法會多數議席癱瘓政府、挑戰中央。

他強調，特區政治體制屬中央事權，過去中央對特區很多事都好包容，但發現香港被利用，

就有需要增加「安全系數」，確保一國兩制可以走下去。



＊劉慧卿：香港民主倒退＊



民主黨前主席劉慧卿則擔心選舉制度修改，指絕大部分香港市民都會覺得是民主倒退，相信

決定通過後的選舉，部分建制派也會被剔除，由中央親自操刀。劉慧卿認為，加大選舉委員會規

模，並讓委員會有份選出立法會議員，是扭曲選舉，強調民意代表必須透過一般選舉過程選出。

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