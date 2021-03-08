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08/03/2021 11:43

【兩會焦點】徐英偉：尊重中央完善本港選舉制度決定，將全力配合

　　《經濟通通訊社８日專訊》民政事務局局長徐英偉今日出席公開場合時表示，香港政府尊重
中央對完善本港選舉制度的主導權，並認同全國人大常委會副委員長王晨在大會就有關《決定（
草案）》說明中講及的五大基本原則，民政事務局定當全面配合，切實執行完善措施，堅持實踐
「愛國者治港」原則，並期望從此以後可以集中精力改善民生，能夠實現香港長期繁榮穩定的願
景。（ｃｌ）

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