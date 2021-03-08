【新冠疫苗】聶德權：下周二起新增１２間中心接種復必泰疫苗

《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，將於下周二（１６日）開始新增
１２間接種中心接種復必泰疫苗，明日（９日）起可於網上預約。其中，有５個接種中心位於私
家醫院內。
截至昨晚８點，累計約９３０００名人士接種了第一劑疫苗，其中約９１８００名接種了科
興疫苗，約１２００名接種了復必泰疫苗。（ｓｌ）
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