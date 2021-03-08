【新冠疫苗】聶德權：下周二起新增１２間中心接種復必泰疫苗

《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，將於下周二（１６日）開始新增

１２間接種中心接種復必泰疫苗，明日（９日）起可於網上預約。其中，有５個接種中心位於私

家醫院內。

截至昨晚８點，累計約９３０００名人士接種了第一劑疫苗，其中約９１８００名接種了科

興疫苗，約１２００名接種了復必泰疫苗。（ｓｌ）

