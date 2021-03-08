【企業盈喜】金力集團（３９１９）料去年錄純利增長不少於６０％

《經濟通通訊社８日專訊》金力集團（０３９１９）發盈喜。預期截至２０２０年１２月

３１止年度錄得純利按年增長不少於６０％，２０１９年度純利為約７３８萬元。

董事會認為，有關純利增加主要得益於本年度內人民幣升值使得外匯收益增加；新生產線及

升級後機器開始商業生產使得產能增加；收到政府補貼；及融資成本減少。（ｓｌ）

