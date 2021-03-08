【香港政情】董建華：再捧西方民主弊多於利，完善選舉制度更好

《經濟通通訊社８日專訊》全國政協副主席董建華在香港向傳媒表示，今時今日再捧西方民

主，是害處多過好處。對於香港政制改革會否令民主倒退，他指有些民主的地方難以處理疫情，

不能說民主可解決所有問題，而如果香港順利完善選舉制度，香港長遠會更好。

對於本港９月能否舉行立法會換屆選舉，他認為不用猜測太多，因為疫情可以有變化，甚麼

也無法預計。

被問到草案將來會否排除香港的反對派，董建華說選舉最重要是要贏得老百姓的心，主張港

獨沒有市場，無論反對派或建制派，首要的是知道老百姓所想，正如國家主席習近平強調要為民

施政，要為老百姓做事。他指，民調顯示，６５％的人支持一國兩制，他認為要令政治進步，還

有很長的路要走。

他又認為，香港長遠目標方面是要有所準備，乘國家發展的順風車，是千載難逢的機會。他

指，新加坡發展遠超前於香港，香港要奮力追上，需要執行力強的管治。

對於中美關係未來發展，他表示，美國一直在考慮如何制裁，但最重要是自己如何準備，他

強調中國有全世界最大的中產消費群體，所有美國大企業都要爭取中國市場，相信中美兩國不能

沒有對方，又希望兩國一齊努力，認為這才是全世界人民之福，兩國發展一定是向前走，沒有其

他選擇。（ｓｌ）

