《日入而息》傳９月先舉行選委會選舉，政府增７優先接種群組



《今天重點》﹡林鄭稱先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆選舉；選舉改革由中央主導，

政治體制非自治一部分；林鄭形容完善選舉制及時與必要，可提高港府冶理

效能；消息指９月先舉行選委會選舉，１２月選立法會

﹡聶德權稱下周二起新增１２間中心接種復必泰疫苗；增７優先接種群組包括

餐飲業，涉１３０萬人；陳肇始稱未有證據改變接種效益，續進行疫苗接種

計劃；將在表列處所人士接種後，考慮放寬檢測時間

﹡中國鐵塔（００７８８）去年多賺２３％，派末期息０﹒０２２３５元人幣

；中國鐵塔去年塔類業務收入升２﹒８％；室分收入升３２﹒７％；鐵塔指

今年資本開支３００億元人民幣，料非塔類收入貢獻逐步增加ＵＡ戲院宣布

即日起全線結業，並啟動清盤程序；ＵＡ院線全線結業，香港影業協會表示

相信有人接手；ＭＣＬ戲院表示不再接受ＵＡ Ｋ１１ Ａｒｔ

Ｈｏｕｓｅ現金禮券



《即日市況》﹡美團騰訊急回，港股再挫５５７點創五周低位，科指今年升幅盡失



《深滬股市》﹡滬指收瀉２﹒３％刷七個月最大跌幅，創業板指崩半成



《美元匯價》﹡歐元兌美元初步支持位１﹒１８５０附近；歐元最新報１﹒１８７８╱８２

，日圓最新報１０８﹒５２╱５５



《公司業績》﹡中國鐵塔（００７８８）去年多賺２３％，派末期息０﹒０２２３５元人幣

；中國鐵塔去年塔類業務收入升２﹒８％；室分收入升３２﹒７％

﹡海豐國際（０１３０８）去年多賺６０％，末期息大增逾一倍至６０仙

﹡華人置業（００１２７）去年少賺逾２１％，派末期息１港仙



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）副總裁常程：小米１０Ｓ將於本周三發布

﹡比速科技（０１３７２）折讓兩成配股，集資１﹒９億元

﹡百濟神州（０６１６０）百澤安針對非小細胞肺癌新適應症上市申請在中國

獲受理

﹡君實生物（０１８７７）降血尿酸注射液獲批臨床試驗

﹡尚乘國際旗下基金公司引入小米作戰略投資者

﹡泛亞（０６１２８）轉換可換股票據發行逾５９６萬股

﹡知乎遞交赴美上市申請，騰訊、快手合計持逾兩成股份

﹡偉鴻（０３３２１）與廣東匯徽隆簽框架合作補充協議

﹡富途在新加坡成立東南亞總部，擴張國際版圖

﹡港交所（００３８８）印花稅未令成交量大減，正研究ＳＰＡＣ可行性；港

交所陳翊庭：今年本港ＩＰＯ交易有望超越去年

﹡匯豐表示去年信用卡消費按年跌３％，拖欠情況無大改變；匯豐香港：對今

年貸款情況樂觀，未來將加強電子業務

﹡嘉和生物（０６９９８）獲藥監局兩項藥物臨床試驗批准

﹡鐵塔（００７８８）今年資本開支３００億元人民幣，料非塔類收入貢獻逐

步增加

﹡澳能建設（０１１８３）擬收購新能源公司不超過２０％股權

﹡第一視頻（０００８２）就手遊簽訂港澳台地區經營權獨家代理協議

﹡卡森國際（００４９６）周小紅辭任首席財務官，由袁志剛接任

﹡偉鴻集團控股（０３３２１）附屬與ＩＰＧＴ合作於中東建設人工智能車庫

系統

﹡聯交所：３月１０日起取消航標控股（０１１９０）上市地位

﹡萊爾斯丹（００７３８）第四財季零售業務總銷售增逾５％，料全年業績扭

虧為盈

﹡寶龍地產（０１２３８）２月合約銷售額升約５﹒４倍至８３﹒４億人幣



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）２月簽約銷售２０２億元人民幣，按月升０﹒５％

﹡光大環境（００２５７）取得蘇州盛澤垃圾轉運服務項目，投資７７１１萬

元人民幣

﹡保利置業集團（００１１９）首２個月合約銷售額按年增７５％至５６億元

人民幣

﹡深高速（００５４８）以１５﹒５９億元人民幣購買深圳南山區一辦公物業



《神州民企》﹡優源控股（０２２６８）獲聯交所通知取消上市地位，料３月２２日起生效

﹡吉利汽車（００１７５）２月份總銷量按年增長２﹒６５倍至７﹒７萬部



《中國要聞》﹡《你好，李煥英》票房破５０億元，中國影史第二高

﹡人行擬提高券商風險指標，短期負債不超過淨資本六成

﹡京東數科回應可能放棄科創板上市計劃：不予置評

﹡２月抖音及海外版ＴｉｋＴｏｋ在全球吸金超１億美元

﹡傳中國私募春華資本籌組新美元基金，規模上限５０億

﹡截至去年末信託資產同比降５％至近２０﹒５萬億人幣

﹡外交部表示中美關係遭嚴重損害，美方更有責任採取主動

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡海南省表示被列嚴重失信範圍個人五年內不得在該省購房

﹡機構料２月ＣＰＩ續跌ＰＰＩ攀升，新增信貸斷崖下跌

《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１５８２０點



《其他消息》﹡林鄭稱先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆選舉；選舉改革由中央主導，

政治體制非自治一部分；林鄭形容完善選舉制及時與必要，可提高港府冶理

效能

﹡聶德權稱近２００名公務員拒宣誓，離開政府並非壞事；對他們失信心或需

離職

﹡受新盤帶動，十大屋苑周末成交上升

﹡澳門立法會選舉９月１２日舉行

﹡深股通額度全日流走２７﹒３億元；滬股通額度全日流走３６﹒６億元，陸

股通淨流出８６億

﹡ＷｅＬａｂ獲安聯集團ＡｌｌｉａｎｚＸ領投近６億元

﹡ＭＣＬ戲院表示不再接受ＵＡ Ｋ１１ Ａｒｔ Ｈｏｕｓｅ現金禮券

﹡ＵＡ院線全線結業，香港影業協會表示相信有人接手

﹡ＵＡ戲院宣布即日起全線結業，並啟動清盤程序

﹡投資公司康橋匯世在港設辦事處

﹡致同表示亞太區女性高管比例２８％，略低於關鍵水平



《兩會焦點》﹡徐英偉稱尊重中央完善本港選舉制度決定，將全力配合

﹡栗戰書稱人大將就完善香港選舉制度定法律「組合拳」；今年將修改反壟斷

法，研數字經濟等法律制度

﹡馬化騰建議打造政產學研用融合創新生態

﹡梁振英稱團結愛港力量，強化開展輿論鬥爭意識和擔當

﹡發改委副主任表示積極應對人口老齡化上升為國家戰略

﹡紫荊黨主席李山稱成員爭取參與立法會及選委會

﹡寧吉喆稱防範域外輸入風險，有把握實現全年發展任務

﹡譚耀宗稱人大分組討論香港選舉制，今日未必公布內容

﹡外交部表示中美關係遭嚴重損害，美方更有責任採取主動

﹡科技部表示爭取十四五期間基礎研究投入佔總量８％左右

﹡工信部部長肖亞慶稱五年後將建成系統完備的５Ｇ網絡

﹡商務部部長表示判斷今年消費將呈恢復性快速增長



《新冠肺炎》﹡本港新增９宗確診個案４宗源頭不明，不設疫情記者會

﹡梁子超稱現階段無須煞停科興疫苗接種計劃

﹡陳肇始稱未有證據改變接種效益，續進行疫苗接種計劃；將在表列處所人士

接種後，考慮放寬檢測時間

﹡聶德權稱下周二起新增１２間中心接種復必泰疫苗；增７優先接種群組包括

餐飲業，涉１３０萬人

﹡匯豐馬鞍山分行有確診者到訪，即日起暫停服務

﹡香港戲院商會冀政府能在疫後多支援戲院及電影業

（ｚｚ）

