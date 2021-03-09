《華爾街內望》美股個別發展，道指破頂升１％納指陷調整區挫２％

《經濟通通訊社９日專訊》市場寄望１﹒９萬億美元新援助法案將刺激美國經濟復甦，美股

周一（８日）個別發展，當中納指受累科技股大幅下挫跌逾２％，陷入調整區。

道指升３０６點或０﹒９７％，報３１８０２點，曾高見３２１４８點。標指跌２０點或０

﹒５４％，報３８２１點。納指跌３１０點或２﹒４１％，報１２６０９點，較上月中旬創下的

歷史高位１４０９５點回落約１０﹒５％。

美國總統拜登表示，希望眾議院迅速通過修訂後的１﹒９萬億美元新援助法案，以讓簽署成

法，並向民眾發放１４００美元現金。

財長耶倫則表示，新援助法案將提供足夠的資源推動經濟非常強勁復甦，但預計不會因支出

增加導致經濟過熱。

不過更多華府支出和經濟快速增長預期依然引發市場對通脹急升的憂慮，指標十年期國債收

益率推至１﹒５９％，創近一年高位，三十年期國債收益率則升至２﹒３％。

板塊方面，金融股、工業股、資源股、餐飲及旅遊相關股上漲，蘋果、輝達、特斯拉等科技

股下挫。

個股方面，迪士尼漲約６％，加州制定新規定，允許主題公園等場所最快下月重開。遊戲驛

站勁升約４２％，公司表示已邀請股東寇恩領導公司向電商業務轉型。（ａｌ）

