《缸邊隨筆－石鏡泉》美１０年債息升，怎辦？

《缸邊隨筆》一、兩個月前，人人只知新經濟股、創業板指數升、升、升。昨日（８日）之

後，人人都講１０年債息升，創業板指數步入熊市。往者已矣，來者可追。追甚麼？可重看筆者

今年１月１８日文：「如美１０年債息升上１﹒５厘」。



當時寫該文，是因為，拜登公布其經濟刺激方案後，美１０年債息由１﹒０９厘，抽升上１

﹒１４厘，而標普期貨即跌，因為拜登方案會刺激通脹升。



今時，拜登方案已被通過，美１０年債息升上１﹒６厘，標普跌，只是延續並印證１月中時

美１０年債息抽升。標普插下，是打到嚟，所以今時股跌，講美１０年債息也只是重彈今年１月

中時市場的舊調。



＊大戶已移形換影＊



既然今年１月中時，投資者已被警告，但為甚麼到今時才如夢初覺？無他，大戶功力好咯！



１月中之後，各位以為大戶是沽還是買新經濟股？



２月２３日，筆者有文：「女股神話將要怕」，當以重錘新經濟股的女股神話要怕時，仲買

新經濟股？大戶不買新經濟股，會買甚麼？２月２４日筆者有文：「輪流轉」，謂要買油股等傳

統經濟股。中石油（００８５７）這一波的升浪，是自今年２月１日自２﹒３５元位升上來，建

行（００９３９）、工行（０１３９８）、中移動（００９４１）這一波的升浪，也是自去年

１２月至今１、２月升上來。可見當散戶仍是於今年１、２月熱捧新經濟股時，大戶已在移形換

影了。



１０年債息升了，怎辦？在「如美１０年債息升上１﹒５厘」文中，有講到標普會跌多少，

標普５００動態ＰＥ與１０年美債息的關係，以及美１０年債息與中國１０年債息的走勢。不贅

，大家看該文好了。



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＊舊文新讀：如美１０年債息升上１﹒５厘＊



（原刊於２０２１年１月１８日）



美１０年債息已升逾１﹒１厘，市場有估美１０年債息會很快升抵１﹒５厘，原因是拜登派

１﹒９萬億，較市場原預期的派７５００億至１萬億，多逾倍。拜登只能靠發國債來支付這

１﹒９萬億，國債發多了，債息便要升。



債多，息升，是很必然的，但債要多幾多，才可以使息升多少。另外，息要升多少，才可以

為股市產生多少壓力？這可以從歷史數據中，得到個端倪。



中金公司以自１９６２年以來的歷史息率，標示出可能的股市ＰＥ（市盈率），縱向座標是

ＰＥ，橫向座標是利率。基本上，１９６２至１９８０年，利率是在６至１２厘；１９８１至

２００２年，利率是５至１６厘；２００３至２０１３年４月，利率是１﹒５厘至５厘；

２０１３年５月至今，利率是１厘至３厘。



今時低利率，ＰＥ可逾３０倍，然在１９８１至２００２的相對高利率期，股市ＰＥ亦可達

３０倍，何故？一方面是利息較高，代表通脹會較高，資源股會價高，製造業的銷售，亦可以在

一定的息率水平，較理想。另外，在息率未升至逾８厘時，製造業可以是在個經濟擴張、銷售好

、盈利仍佳的情況，只有當息率升逾８厘時，才會滯阻了公司的盈利能力。



所以，當今時美１０年債息由１﹒１厘升上１﹒５厘時，美股未必受太大壓力。



中金公司利用他們的估價模式計出，如美１０年債息升上１﹒５厘時，美國標普５００的

ＰＥ，會由目前的３０﹒５倍，回落至２７﹒４倍，但一個關鍵變數是美國製造業的採購經理指

數（ＰＭＩ）。２０２０年１２月時，美國製造業ＰＭＩ是６０﹒７，如這個ＰＭＩ指數回跌至

５０，而美１０年債息又在１﹒５厘時，美標普５００的ＰＥ是要回至２０，即要較現水平下降

三分一，必然股災。但如果今年美製造業ＰＭＩ升上７０，又如何？在１﹒５厘的１０年債息時

，美股ＰＥ可能要升逾今時的３０﹒５倍。但要美製造業ＰＭＩ升上７０，似乎是不可能。



美製造業ＰＭＩ在６０水平區，應是頗高的，再升不易，也就是謂，按１﹒２厘的趨向線計

，又以美ＰＭＩ是於６１水平而不再升，則目前的美股３０﹒５倍ＰＥ，應達頂角，再升不易。

而當美１０年債一升破１﹒２厘，並向１﹒５厘進發，美股應受壓。



但美股會真受壓？要看兩點：



美公司將公布的業績有沒有驚喜，定有驚嚇；



拜登派錢派得有幾快，愈快，就愈可刺激美經濟，亦即會刺激美ＰＭＩ指數再升，但如果拜

登要的１﹒９萬億，被參議院卡了，美股就不好看了。



我們今時只知中國息高於美息，但從歷史上看，美１０年債息和中國１０年債息走勢可說是

亦步亦趨，只在２０２０年４月後，中國１０年債息才升多於美１０年債息，所以期內人民幣便

升。如之後美１０年債息回升多，拉回至以前的中美１０年債息差距時，人仔應回跌了

。



拜登在美國時間上周四公布１﹒９萬億刺激經濟資助，美１０年債息立升逾１﹒１３厘的近

日高位，標普期貨立跌，但些少跌仍不足以達致股災。股災，是由於一些意料之外，或應可估到

，但在事發時就無估到的事件所致。有甚麼事應估到？



（１）美國內戰；



（２）疫苗無效；



（３）垃圾債券爆煲；



（４）美國聯儲局失智。



你估邊一瓣？

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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

