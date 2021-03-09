《新股上市》消息指和黃醫藥尋求最快上半年重啟在港上市計劃

《經濟通通訊社９日專訊》據《ＩＦＲ》引述市場消息指出，和黃醫藥尋求最快上半年重啟
在港上市計劃，此前據報計劃集資５億美元。另外，據報和黃醫藥可能會考慮之後在上海科創板
上市。
和黃醫藥為生物製藥公司，屬長和（００００１）旗下公司，目前已在美國和倫敦上市。
（ｅｃ）
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