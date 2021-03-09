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09/03/2021 08:05

《ＩＰＯ反應》朝雲集團公開超購１７１﹒３倍，一手中籤率５０％

　　《經濟通通訊社９日專訊》立白集團旗下家居護理品牌公司朝雲集團（０６６０１）在港發
行Ｈ股公布招股結果，公開發售部分超購１７１﹒３２倍，一手中籤率５０％，認購３０手（１
﹒５萬股）方穩中一手５００股，乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有１９張，中籤
率２﹒１％。每股發售價９﹒２元，為招股價範圍７﹒８元至９﹒２元之上限。
　　國際發售獲大幅超額認購約１２﹒８倍。
　　按照招股價計算，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約２８﹒８８４億元，當中約２
０％將用於增強其的研發能力，包括研發新產品、升級現有產品、開發新品牌及新品類；約２０
％將用於改善其的銷售和分銷網絡；約１５％將用於市場營銷活動以加強品牌建設和產品推廣；
約１０％將用於改善其全球及國內供應鏈的效率和靈活性；約１０％將用於實施其的數字化戰略
，加強信息技術基礎設施；約１５％將用於上游和下游業務的戰略性收購，以獲得外部高質量、
互補技術、品牌和業務；約１０％將用於營運資金及其他一般公司用途。
　　倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後發行最多５０００萬股，所得
款項淨額約４﹒２２７億元。
　　摩根士丹利和中金為聯席保薦人。股份將於明日（１０日）掛牌。（ｋｉ）

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