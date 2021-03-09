【企業盈喜】駿高控股（０８０３５）去年虧轉盈最多１３００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》駿高控股（０８０３５）發盈喜，料截至２０２０年１２月３１

日止年度，錄得公司擁有人應佔溢利約９００萬元至約１３００萬元，而２０１９年同期則錄虧

損１８１０萬元。

公司稱溢利乃主要由於２０２０財政年度集團物流業務及電子商務履行業務的毛利率有所增

長，以及接獲香港特別行政區政府「保就業」計劃下的津貼所致。

該公司預計業績將於３月下旬刊發。（ｋｉ）

