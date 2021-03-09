《盤後部署》港股若短期無法收復５０日線，或調頭下試二萬八支持

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股表現兩極，道指創收市新高，納指插２﹒４％，加上Ａ

股曾急挫，累港股今早高開１２４點報２８６６５後，一度掉頭向下，挫逾兩百點，低見

２８３２６，創１月２９日後最低。之後傳出國家隊出手托市，Ａ股跌幅顯著收窄，帶挈港股止

跌回升，更曾轉升５０６點，高見２９０４７，但未能企穩兩萬九關。午後科技股反彈乏力，科

指再轉跌，加上滬指４連跌，港股升幅收窄好淡爭持，尾段重拾升勢，收市報２８７７３，升

２３２點或升０﹒８１％，主板成交略減０﹒３％至２７５９﹒５９億元。國企指數報

１０９７３，跌４１點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報８０６３，跌１８點或跌０﹒２３％。

Ａ股尾市跳水，上證綜指連跌４個交易日，收報３３５９，跌６２點或跌１﹒８２％；深證

成份指數報１３４７５，跌３８８點或跌２﹒８０％。兩市成交維持高水平至９８６８億元人民

幣。



＊專家指華爾街或高估消費反彈，ＩＩＦ指現處縮減恐慌＊



美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ）

指出，華爾街可能高估新冠疫苗接種後消費反彈的勢頭，由於Ｖ型反彈的動力消失，今年稍後消

費需求會回落，屆時對通脹的憂慮，也將減退。羅奇估計，１０年期美債的息率會逐步回落；全

球經濟放緩，加上供應鏈及科技方面的突破，將限制價格上升。

而國際金融協會（ＩＩＦ）首席經濟學家Ｒｏｂｉｎ Ｂｒｏｏｋｓ表示，全球現時正在重

演２０１３年美國聯儲局預告縮減寬鬆措施時，所引發的「縮減恐慌」（ｔａｐｅｒ

ｔａｎｔｒｕｍ）。Ｂｒｏｏｋｓ指，新興市場的資金流動已轉為淨流出，令人意外，因為現時

仍處於在疫情後經濟反彈的早期階段。他續稱，全球資金回流美國市場，加上避險情緒下降，導

致美債孳息率上升令美元走強，令非美貨幣和貴金屬價格受壓，新興市場或遭遇股匯雙殺。



＊短線科技股繼續成為拋售對象，不宜「多手」＊



港股近日接連跌穿多個重要關口，即使今日反彈，收市仍未能收復５０天線（現處

２８９７２），２９０００點已成短線反彈阻力。形態上仍守穩由去年４月延伸的上升軌，走勢

未言轉弱。可觀望恆指短期能否收企５０天線，若再次向下並失守２８０００意味或有更深調整

，宜先行撤退。

科技股方面，科指盤中再轉跌，加上美國債息率仍然在１﹒５厘以上，科技股估值貴，前期

累積升幅多，即使自高位回調３０％仍未是大手撈底時機，建倉只宜小注。已持貨的投資者則

「一動不如一靜」，觀乎優質科技股基本面佳，獲利成長性強，股價經修正後，不難再展升浪。

（ｃａ）

