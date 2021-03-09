《經濟通通訊社９日專訊》即使十年期美國國債孳息率已經突破１﹒６％，但它與經濟增速
之比仍是１９６６年以來最低，表明債息恐怕會進一步向上。
據彭博社最新調查顯示，對美國名義國內生產總額（ＧＤＰ）增速的平均預期達到
７﹒６％，創３２年來最高增速。
不過即使債息與經濟增速之間並沒有穩定關係，但差異如此巨大的情況並常見，在２０１０
至２０１９年間，名義經濟增長增速平均比十年期國債孳息率高不足２個百分點。（ａｌ）
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09/03/2021 08:32
【債息飆高】美國債息相對經濟增長增速仍創１９６６年以來最低
《經濟通通訊社９日專訊》即使十年期美國國債孳息率已經突破１﹒６％，但它與經濟增速
之比仍是１９６６年以來最低，表明債息恐怕會進一步向上。
據彭博社最新調查顯示，對美國名義國內生產總額（ＧＤＰ）增速的平均預期達到
７﹒６％，創３２年來最高增速。
不過即使債息與經濟增速之間並沒有穩定關係，但差異如此巨大的情況並常見，在２０１０
至２０１９年間，名義經濟增長增速平均比十年期國債孳息率高不足２個百分點。（ａｌ）
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