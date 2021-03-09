【債息飆高】美國債息相對經濟增長增速仍創１９６６年以來最低

《經濟通通訊社９日專訊》即使十年期美國國債孳息率已經突破１﹒６％，但它與經濟增速

之比仍是１９６６年以來最低，表明債息恐怕會進一步向上。

據彭博社最新調查顯示，對美國名義國內生產總額（ＧＤＰ）增速的平均預期達到

７﹒６％，創３２年來最高增速。

不過即使債息與經濟增速之間並沒有穩定關係，但差異如此巨大的情況並常見，在２０１０

至２０１９年間，名義經濟增長增速平均比十年期國債孳息率高不足２個百分點。（ａｌ）

