【全球放水】聯儲局延長薪金保障計劃１項工具三個月至今年年中

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲居周一（８日）宣布將薪金保障計劃（ＰＰＰ）內幫助銀行
向中小企提供援助的緊急流動性工具延長三個月至今年６月３０日。
據聯儲局聲明指，另外三項緊急貸款工具，即商業票據融資機制（ＣＰＦＦ）、貨幣市場共
同基金流動性機制（ＭＭＬＦ）、一級交易商信貸機制（ＰＤＣＦ）將按計劃於下月３１日到期
，因為他們在數月內未見獲大量使用。（ａｌ）
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