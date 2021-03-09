【全球放水】美國民主黨擬提法案向郵政署撥款６０億美元購電動車

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道指，美國國會眾議院１７位民主黨議員計劃提出法案
，建議向郵政署撥款６０億美元，購買數萬輛電動送貨車。
法案具體要求最少７５％新車屬電動或零排放車輛，而所有新車在２０４０年後都需要實現
零排放。
據悉該法案的支持者包括運輸及基礎設施委員會主席德法齊奧、監督郵政署的監督及改革委
員會主席馬洛尼。（ａｌ）
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