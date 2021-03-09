美國債息回落至１﹒５７水平，美股納指期貨現轉升逾１％

《經濟通通訊社９日專訊》美國十年期國債孳息率現回落至１﹒５７％水平，美股期貨由跌

轉升，當中納指期貨更漲逾１％。

道指３月期貨升０﹒４９％或１５７點，報３１９３３點。標指３月期貨升０﹒６２％或

２３點，報３８４３點。納指３月期貨升１﹒０６％或１３０點，報１２４２７點。

指標十年期國債孳息率現回落至１﹒５７％，隔晚曾升至１﹒５９％，創近一年高位。美匯

指數現微升至９２﹒３７。（ａｌ）

