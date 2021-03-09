【中概焦點】傳蔚來理想小鵬考慮今年在港第二上市共籌５０億美元

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述直接知情消息人士指，已在美國上市的中國電動車
製造商蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車計劃最快今年來港第二上市。
消息指上述三大電動車製造商目標在香港發售擴大後股本最少５％股份，而據隔晚美股市值
計，上述三大電動車製造商或總共籌集約５０億美元。消息指他們一直與顧問就上市事宜進行接
洽，最快可能年中啟動上市程序，以捉緊亞洲潛在投資者不斷增長的需求。（ａｌ）
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