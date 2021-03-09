《台股攻略－馮偉明》台股續震盪，升３２點收市

《台股攻略》昨晚（８日）美國科技股及費城半導體指數急挫，拖累台股大幅震盪超過

２００點。加權指數今早（９日）以１５７１５點低開，其後盤中回升，收１５８５３點，升

３２點，成交金額為３２２１億元（新台幣．下同）。

電子權值股當中，台積電較弱，盤中持續向下，曾低見５８５元，尾市有買盤進場，收復部

分失地，收５９５元，跌３元。聯電走勢同樣反覆，一度跌至４４﹒９０元，尾市回升，收

４６﹒３５元，微升０﹒２５元。鴻海股價相對較硬，收１１５元，升１﹒５０元。而大立光有

大盤吸納，重拾升勢，收３５２５元，大升１００元，升幅２﹒９％。金融股最近成市場焦點，

富邦金及國泰金走勢凌厲，分別收５３﹒６０元及４４﹒３０元，升１﹒６０元及１﹒４０元，

升幅３％，而中信金、玉山金、台中銀及兆豐金等亦升超過２％。各國陸續開始接種新冠疫苗，

而台灣政府亦著手研究旅遊氣泡的可行性，刺激旅遊業相關股份表現。雄獅及鳳凰股價升至漲停

，新天地及華園升超過５％，而王品、晶華、夏都、國賓及雲品等則紅盤收市。

雖然美國參議院通過紓困措施，刺激道指造好，但科技股依然疲弱，拖累台股走勢，預料短

期仍會高位震盪，待科技股轉強後才會重拾升勢。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

