  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2021 11:18

ＡＴＭＸ反彈，港股拗腰飆５００點重上兩萬九，科指彈近３％

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股個別發展，道指破頂，納指下挫逾２％。本港科技股今
早沽壓亦重，恆指高開１２４點，曾倒挫２１４點，見２８３２６點，創１月２９日以來新低。
不過科指創近四個月低位後回升，恆指亦在舊經濟藍籌領軍下拗腰反彈，加上ＡＴＭＸ反彈，美
團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）升３％至４％；騰訊（００７００）升近３％；小
米（０１８１０）則跌幅收窄。港股曾飆逾５００點，見２０４７點暫時高。現時，恆生指數報
２９０４４，升５０３點或升１﹒７６％，主板成交１４１８﹒２４億元。國企指數報１１１３
６，升１２１點或升１﹒１１％。恆生科指曾穿８００點關，最低見７７０６點為去年１１月１
２日以來新低，最新報８３２３，升２４１點或升２﹒９９％。
　　即月期指新報２８９５４，升４７６點，低水９０點。即月國指期貨報１１１２７，升１０
２點，低水１０點。即月科指期貨新報８３１１，升３０４點，低水２４點。
　　上證綜合指數報３４２０，跌１點或跌０﹒０４％，成交２８９５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８３７，跌２６點或跌０﹒１９％，成交３４２２﹒４７億元人民幣。
　　傳統藍籌領放，創科（００６６９）飆８﹒７５％，為表現最好藍籌；長和（００００１）
升４﹒６２。科技股暫喘穩，微盟（０２０１３）升７﹒７９％，報１８﹒２６元為表現最好科
指成份股。明源雲（００９０９）升７﹒６１％，報３８﹒２元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科　　（００６６９）　　１２３﹒１０元　　　升８﹒７５％
　　藥明　　（０２２６９）　　　８６﹒４５元　　　升６﹒９３％
　　安踏　　（０２０２０）　　１２１﹒６０元　　　升６﹒４８％
　　銀娛　　（０００２７）　　　７３﹒３０元　　　升５﹒８５％
　　吉利　　（００１７５）　　　２３﹒２５元　　　升５﹒４４％

　　金沙　　（０１９２８）　　　３８﹒６５元　　　升５﹒０３％
　　長和　　（００００１）　　　６３﹒３５元　　　升４﹒６２％
　　百威亞太（０１８７６）　　　２３﹒３５元　　　升４﹒２４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２２９﹒８０元　　　升４﹒１７％
　　美團　　（０３６９０）　　３２０﹒２０元　　　升３﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期　外儲兩連降　滬指跌幅7月大
香港政情08/03/2021
【香港政情】林鄭形容完善選舉制及時與必要　可提高港府冶理效能
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>