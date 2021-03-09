ＡＴＭＸ反彈，港股拗腰飆５００點重上兩萬九，科指彈近３％

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股個別發展，道指破頂，納指下挫逾２％。本港科技股今

早沽壓亦重，恆指高開１２４點，曾倒挫２１４點，見２８３２６點，創１月２９日以來新低。

不過科指創近四個月低位後回升，恆指亦在舊經濟藍籌領軍下拗腰反彈，加上ＡＴＭＸ反彈，美

團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）升３％至４％；騰訊（００７００）升近３％；小

米（０１８１０）則跌幅收窄。港股曾飆逾５００點，見２０４７點暫時高。現時，恆生指數報

２９０４４，升５０３點或升１﹒７６％，主板成交１４１８﹒２４億元。國企指數報１１１３

６，升１２１點或升１﹒１１％。恆生科指曾穿８００點關，最低見７７０６點為去年１１月１

２日以來新低，最新報８３２３，升２４１點或升２﹒９９％。

即月期指新報２８９５４，升４７６點，低水９０點。即月國指期貨報１１１２７，升１０

２點，低水１０點。即月科指期貨新報８３１１，升３０４點，低水２４點。

上證綜合指數報３４２０，跌１點或跌０﹒０４％，成交２８９５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１３８３７，跌２６點或跌０﹒１９％，成交３４２２﹒４７億元人民幣。

傳統藍籌領放，創科（００６６９）飆８﹒７５％，為表現最好藍籌；長和（００００１）

升４﹒６２。科技股暫喘穩，微盟（０２０１３）升７﹒７９％，報１８﹒２６元為表現最好科

指成份股。明源雲（００９０９）升７﹒６１％，報３８﹒２元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創科 （００６６９） １２３﹒１０元 升８﹒７５％

藥明 （０２２６９） ８６﹒４５元 升６﹒９３％

安踏 （０２０２０） １２１﹒６０元 升６﹒４８％

銀娛 （０００２７） ７３﹒３０元 升５﹒８５％

吉利 （００１７５） ２３﹒２５元 升５﹒４４％



金沙 （０１９２８） ３８﹒６５元 升５﹒０３％

長和 （００００１） ６３﹒３５元 升４﹒６２％

百威亞太（０１８７６） ２３﹒３５元 升４﹒２４％

阿里巴巴（０９９８８） ２２９﹒８０元 升４﹒１７％

美團 （０３６９０） ３２０﹒２０元 升３﹒６９％

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（ｃａ）

