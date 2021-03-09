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即市新聞

09/03/2021 13:11

《窩輪豪情－梁業豪》比亞迪與信義光能攜手短期反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公
用事業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香
港（０２３８８）、長和（００００１）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選小米（０１８１０）、翰森製藥（０３６９２）與京東集團（０９６１８）。
　　比亞迪（０１２１１）與信義光能（００９６８）分別低見１６３﹒５０元和１１﹒８２元
，讓沽家成功攻抵重要量度跌幅目標，有利短線投機者開始小注候低持貨博反彈。至於是否入市
行動，則視乎大家的短炒經驗、應市能力與投機心態而定；當然，值博率是否足夠，持貨時有否
圖表訊號支持亦屬重要。此外，現時筆者只會將從低位回升的勢頭視作反彈，目標先看自本月２
日高價起跌幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍反彈目標，再看當日最高價。只有於股
價成功上企該高價後，本欄才會看以波浪理論推算的其他量度升幅目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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