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即市新聞

09/03/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》就業優先政策積極保民生保市場

　　《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，談到
今年發展主要預期目標時，特別把就業優先政策，放在緊接財政政策及貨幣政策之後，成為各個
預期目標具體項目重中之重。此因中國政府去年面對新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９等歷史罕見衝擊
，在「六穩」工作基礎上明確提出「六保」任務，並以保就業保民生保市場主體，以保促穩，穩
中求進，故今年要繼續強化就業優先政策，聚力增效。
　
＊拓寬市場化就業渠道促進創業帶動就業＊
　
　　就業優先政策，為中國相當嶄新的政策，更是異常重點的政策，相信這是去年艱辛抗疫歷程
中身體力行地感受到始終所堅持的「人民至上、生命至上」政策真締之所在。保就業，不僅可以
保民生，更可以保市場，而所指的市場，該是整體經濟社會。來自《政府工作報告》的資料，全
國城鎮新增就業去年１１８６萬人，年末全國城鎮調查失業率降到５﹒２％，正正因為新增市場
主體恢復快速增長而創造了大量就業崗位，乃「作為最大發展中國家，在巨大衝擊下能夠保持就
業大局穩定，尤為難能可貴」。
　　此為就業優先政策，列《政府工作報告》今年主要預期目標的相當重要位置，所提的多個重
點中，最惹人注目的當然是（一）要「拓寬市場化就業渠道，促進創業帶動就業」一條。以創業
，所帶動的就業，不僅是新增的職業，更使經濟社會有新的動力，確實是相當市場化和主動化的
政策與策略，故政府會陸續立法設例支持各種各樣創業活動。
　　同樣屬市場化的政策，有（二）職業培訓，做法主要有「拓寬職業技能培訓資金使用戈建設
一批高技能人才培訓基地」，此為提升就業人員技能與素質，既可以保就業，也可以保市場，使
市場能夠緊隨經濟穩中有進的成長和發展。
　　和（三）「動態優化國家職業資格目錄」，做法有：降低或取消部分準入類職業資格考試工
作年限要求，和推動降低就業門檻。門檻和限制要求，有可能成為若干準就業人員不易入職的其
中重要關卡，故政府要在職業資格上做一點功夫，政策和策略是要優化而為之，且是動態優化，
即：要作出改進，讓更多準就業人員有更大機會爭取到職位，此策更要隨經濟社會是不斷發展和
變化中，作出動態式的應對，可見政府相當積極、主動地進一步改進就業市場條件，以保就業保
民生保市場。
　　至於（四）其他保就業的政策性措施，有（１）著力穩定現有崗位，對不裁員少裁員的企業
，繼續給予必要的財稅金融等政策支持；（２）繼續降低失業和工傷保險費率，擴大失業保險返
還等階段性穩崗政策惠及範圍，延長以工代訓政策實施期限；（３）拓寬市場化就業渠道，促進
創業帶動就業；（４）推動降低就業門檻，動態優化國家職業資格目錄，降低或取消部分準入火
大月金職業資格工作年限要求；（５）支持和規範發展新就業形態，加快推進職業傷害保障試點
；（６）繼續對靈活就業人員給予社保補貼，推動放開在就業地參加社會保險的戶籍限制。
　
＊去年優先穩就業保民生人民生活得到切實保障＊
　
　　以及（７）做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，完善殘疾人、零就業
家庭成員等困難人員就業幫扶政策，促進失業人員再就業；（８）拓寬職日業技能培訓資金使用
範圍，開展大規模、多層次職業技能培訓，完成職業技術提升和高職擴招三年行動目標，建設一
批高技能人才培訓基地；（９）實施提升就業服務質量工程；（１０）運用就業專業項補助等資
金，支持各類勞工市場、人才市場，零工市場建設，廣開就業門路，為有意願有能力的人創造更
多公平就業機會。
　　李克強指出：去年優先穩就業保民生，人民生活得到切實保障，而就業是最大的民生，保市
場主體也是為了穩就業保民生，各地加大穩崗擴崗激勵力度，企業和員工共同克服困難，多渠道
做好重點群體就業工作，支持大眾創業萬眾創新帶動就業。
　　在民生方面，政府加強生活必需品保供穩價，居民消費價格上漲２﹒５％；線上辦公、網絡
購物、無接觸配送等廣泛開展；大幅度擴大失業保險保障範圍，對因疫情遇困群眾及時給予救助
，新納入低保、特困供養近６００萬人，實施臨時救助超過８００萬人次。
（就業優先，《政府工作報告》之二）《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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