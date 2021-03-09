《異動股》美債息抽升，美團跌逾４％穿３００元關，小米挫逾５％

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美十年期國債孳息率曾高見１﹒６１厘，現時回落至１﹒５

７３厘，科技股領跌，美團（０３６９０）穿３００元關，跌４﹒１５％，報２９６元，最低見

２９３元創近三個月低，成交約６６３萬股，涉資１９﹒９６億元。現價計暫連跌４日，累計跌

幅２０﹒５６％。

小米（０１８１０）暫為表現最差藍籌，跌５﹒１５％，報２１﹒２元，最低見２０﹒６５

元創五個月低。

現時，恆生指數報２８４９８，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交２４０﹒２６億元。國

企指數報１０９６０，跌５４點或跌０﹒５０％。恆生科技指數報７８２４，跌２５７點或跌３

﹒１８％。

即月期指新報２８４３９，跌３９點，低水５９點。即月國指期貨報１０９６７，跌５８點

，高水７點。即月科指期貨新報７８３０，跌１７７點，低水１點。

上證綜合指數報３４０７，跌１４點或跌０﹒４２％，成交５９３﹒０８億元人民幣。深證

成份指數報１３７１９，跌１４４點或跌１﹒０４％，成交６８３﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２９６﹒０元 跌４﹒１５％

小米 （０１８１０） ２１﹒２元 跌５﹒１５％

阿里巴巴（０９９８８） ２２１﹒０元 升０﹒１８％

騰訊 （００７００） ６２７﹒０元 跌２﹒４１％

京東集團（０９６１８） ３２４﹒０元 跌３﹒６３％

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（ｎｓ）

