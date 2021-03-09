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09/03/2021 09:39

《異動股》美債息抽升，美團跌逾４％穿３００元關，小米挫逾５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美十年期國債孳息率曾高見１﹒６１厘，現時回落至１﹒５
７３厘，科技股領跌，美團（０３６９０）穿３００元關，跌４﹒１５％，報２９６元，最低見
２９３元創近三個月低，成交約６６３萬股，涉資１９﹒９６億元。現價計暫連跌４日，累計跌
幅２０﹒５６％。
　　小米（０１８１０）暫為表現最差藍籌，跌５﹒１５％，報２１﹒２元，最低見２０﹒６５
元創五個月低。
　　現時，恆生指數報２８４９８，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交２４０﹒２６億元。國
企指數報１０９６０，跌５４點或跌０﹒５０％。恆生科技指數報７８２４，跌２５７點或跌３
﹒１８％。
　　即月期指新報２８４３９，跌３９點，低水５９點。即月國指期貨報１０９６７，跌５８點
，高水７點。即月科指期貨新報７８３０，跌１７７點，低水１點。
　　上證綜合指數報３４０７，跌１４點或跌０﹒４２％，成交５９３﹒０８億元人民幣。深證
成份指數報１３７１９，跌１４４點或跌１﹒０４％，成交６８３﹒３７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　２９６﹒０元　　　跌４﹒１５％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２１﹒２元　　　跌５﹒１５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２２１﹒０元　　　升０﹒１８％
　　騰訊　　（００７００）　　　６２７﹒０元　　　跌２﹒４１％
　　京東集團（０９６１８）　　　３２４﹒０元　　　跌３﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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