《異動股》濠賭股全面反彈，銀娛漲近６％，金沙漲約５％

《經濟通通訊社９日專訊》濠賭股全面反彈，銀娛（０００２７）現價升５﹒７７６％，報

７３﹒２５０元，成交約７９６萬股，涉資５﹒６４億元。晨星最新報告，將銀娛投資評級，由

「沽出」升至「持有」，目標價維持在６２元。金沙（０１９２８）升４﹒６２０％，報３８﹒

５００元。

據《明報》日前引述消息人士報道，預期賭牌明年中到期前未能如期完成修法及釐定重新投

牌的機制，因此現有賭牌期限可能順延。

現時，恆生指數報２８９２６，升３８５點或升１﹒３５％，主板成交１３６０﹒７８億元

。國企指數報１１０９０，升７５點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２２５，升１４４點或

升１﹒７９％。

即月期指新報２８８５３，升３７５點，低水７３點。即月國指期貨報１１０９２，升６７

點，高水２點。即月科指期貨新報８２１８，升２１１點，低水２７點。

上證綜合指數報３４０３，跌１７點或跌０﹒５１％，成交２８０８﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１３７２４，跌１３９點或跌１﹒０１％，成交３３２０﹒０３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀娛（０００２７） ７３﹒２５０元 升５﹒７７６％

新濠（００２００） １６﹒６８０元 升１﹒９５６％

澳博（００８８０） １０﹒２４０元 升１﹒５８７％

永利澳門（０１１２８） １５﹒５８０元 升４﹒１４４％

金沙（０１９２８） ３８﹒５００元 升４﹒６２０％

美高梅（０２２８２） １３﹒５２０元 升２﹒５８０％

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（ｅｃ）

