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即市新聞

09/03/2021 11:13

《異動股》濠賭股全面反彈，銀娛漲近６％，金沙漲約５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》濠賭股全面反彈，銀娛（０００２７）現價升５﹒７７６％，報
７３﹒２５０元，成交約７９６萬股，涉資５﹒６４億元。晨星最新報告，將銀娛投資評級，由
「沽出」升至「持有」，目標價維持在６２元。金沙（０１９２８）升４﹒６２０％，報３８﹒
５００元。
　　據《明報》日前引述消息人士報道，預期賭牌明年中到期前未能如期完成修法及釐定重新投
牌的機制，因此現有賭牌期限可能順延。
　　現時，恆生指數報２８９２６，升３８５點或升１﹒３５％，主板成交１３６０﹒７８億元
。國企指數報１１０９０，升７５點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２２５，升１４４點或
升１﹒７９％。
　　即月期指新報２８８５３，升３７５點，低水７３點。即月國指期貨報１１０９２，升６７
點，高水２點。即月科指期貨新報８２１８，升２１１點，低水２７點。
　　上證綜合指數報３４０３，跌１７點或跌０﹒５１％，成交２８０８﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７２４，跌１３９點或跌１﹒０１％，成交３３２０﹒０３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　７３﹒２５０元　　　升５﹒７７６％
　　新濠（００２００）　　　１６﹒６８０元　　　升１﹒９５６％
　　澳博（００８８０）　　　１０﹒２４０元　　　升１﹒５８７％
　　永利澳門（０１１２８）　１５﹒５８０元　　　升４﹒１４４％
　　金沙（０１９２８）　　　３８﹒５００元　　　升４﹒６２０％
　　美高梅（０２２８２）　　１３﹒５２０元　　　升２﹒５８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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