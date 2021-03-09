【數字人幣】上海首批商場低調試點數字人民幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海媒體報道，在上海南京路步行街商圈，

包括新世界城、泰康食品、新世界大丸百貨等商場都已在低調試點數字人民幣支付結算。受邀用

戶使用數字人民幣支付結算，可享受消費券抵扣以及滿減優惠等。

報道指，在接下來的第二屆「五五購物節」中，南京路步行街更多商家也將參與數字人民幣

試點。

