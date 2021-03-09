【兩會焦點】錢鋒：建議打造長三角期現一體化油氣交易市場

《經濟通通訊社９日專訊》全國政協委員、上海市政協副主席、九三學社上海市主委錢鋒日

前在政協十三屆四次會議大會發言中表示，建議推進長三角大宗商品交易市場建設，提升中國大

宗商品定價話語權。

他提出，一是以長三角一體化發展為契機，打造長三角期現一體化油氣交易市場；二是提升

原油期貨交割便利性，推進建立亞太地區原油集散貿易中心；三是夯實大宗商品現貨市場基礎，

建設石化能源產品保稅現貨貿易及結算平台。（ｌｃ）

