【兩會焦點】談劍鋒：建議提高網絡安全預算投入佔比

《經濟通通訊社９日專訊》全國政協委員、上海市信息安全行業協會會長談劍鋒在今年兩會

上建議，要制定網絡安全預算投入在信息化建設投入中不能低於５％的強制性標準。尤其是對關

鍵信息基礎設施和重大信息化項目，如數據中心、５Ｇ、車聯網等，將網絡安全投入佔比要提高

至１０％以上。保證安全與信息化同步規劃、建設和運營。（ｌｃ）

