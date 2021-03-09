《午市前瞻》資金避險再次輪動，料港股續調整，２８０００有支持

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股指數個別發展，其中納指領跌逾２％。港股今早走勢波

動，高開１２４點報２８６６５點後，受Ａ場早段偏軟與大型新經濟股跌勢拖累，恆指曾倒跌低

見２８３２６點。惟隨後有傳國家隊入市維穩，Ａ場走勢跌勢收窄，港股亦現支持，加上重磅股

、賭股與部分新經濟股升幅擴大，港股反覆曾重上二萬九，高見２９０４７點，而半日收報２８

９２４點，升３８４點或升１﹒３５％，主板成交１６２６﹒８７億元。國企指數報１１０８２

點，升６７點或升０﹒６１％。恆生科技指數報８２３９點，升１５７點或升１﹒９５％。

據外電報道，「國家隊」資金今早入市支持，以在兩會期間穩定市場走勢。上證綜合指數半

日收報３４１５點，跌６點或跌０﹒１８％，成交３０２５﹒６３億元人民幣；深證成份指數收

報１３８０３點，跌６０點或跌０﹒４４％，成交３５８８﹒６６億元人民幣。

重磅股則個別發展，友邦（０１２９９）升２﹒４３％，報９８﹒９元；騰訊（００７００

）升１﹒９５％，報６５５元；匯控（００００５）漲１﹒７８％，報４８﹒６元。惟建行（０

０９３９）跌１﹒２２％，報６﹒４８元；中移動（００９４１）跌０﹒８９％，報５５﹒７５

元；港交所（００３８８）跌０﹒１６％，報４５０﹒２元。



＊１月新能源車銷量同比增逾２倍，長汽領跑車股升近９％＊



乘聯會數據指，１月新能源市場銷量約為１４﹒９萬輛，同比增長超２﹒２倍。帶動車股今

早揚升。長汽（２３３３）２月銷量近９萬輛漲８倍，今早領跑升８﹒６６％，報２１﹒４５元

；而吉利（００１７５）２月份總銷量亦近８萬部，可按年增２﹒６５倍，股價升４﹒５４％，

報２３﹒０５元。至於其他車股方面，東風（００４８９）升４﹒２３％，報７﹒４元；比亞迪

（０１２１１）升４﹒５１％，報１８３元。

隔晚美十年期國債孳息率高見１﹒６１厘後回落至１﹒５７３厘。而今早科指先跌後回升，

科指股中升勢最強為，微盟（０２０１３）升９﹒２１％，報１８﹒５元；而同為ＳａａＳ股的

明源雲（００９０９）亦升７﹒１８％，報３８﹒０５元。至於京東健康（０６６１８）升７﹒

３％，報１１６﹒１元；新東方在線（０１７９７）升６﹒９６％，報１９﹒９８元。部分大型

經濟股亦錄回彈，其中阿里巴巴（０９９８８）可升３﹒５４％，報２２８﹒４元；騰訊（００

７００）升１﹒９５％，報６５５元；美團（０３６９０）升０﹒７８％，報３１１﹒２元。



＊政府擴大接種疫苗範圍收租股揚，長和升近５％＊



政府擴大接種新冠疫苗優先組別涵蓋範圍，新增七類具較高接觸和感染風險人士涉及約１３

０萬人。消息致收租股揚升，長和（００００１）升４﹒９５％，報６３﹒５５元；長實（０１

１１３）升１﹒９７％，報４６﹒５５元；九置（０１９９７）升１﹒６９％，報４５﹒１５元

；領展（００８２３）升１﹒４７％，報７２﹒２５元；太古Ａ（０００１９）升０﹒８１％，

報５５﹒９５元。



＊麥嘉嘉：資金轉趨避險，內銀股較攻守兼備＊



隔晚美股納指陷入調整區，道指高收，港股早市亦藉舊經濟股支持反覆向上。申萬宏源投資

顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，大市資金繼續輪動，由科技股流向具有防守力的傳

統經濟股，避險情緒高漲，科技股續弱，料大市將於２８０００至２９０００區間上落。待華府

１﹒９萬億刺激方案釋出，資金流向低估值的Ａ及Ｈ股，大市才有望重拾升勁。

近日科技股沽壓沉重，科指更加進入技術熊市，具防守性的公用股獲投資者垂青，成為資金

「避風港」，中電（００００２）、煤氣（００００３）及電能（００００６）三寶近日齊齊走

高。麥嘉嘉指公用股息率高，吸引一眾「好息」投資者追捧，加上相關股份具明確盈利前景，在

高通脹預期下更受資金青睞，是防守力較高的板塊。

然而，她認為內銀股較攻守兼備。由於內銀股息高，普遍有５至７厘息，加上市場預期中國

今年ＧＤＰ增長「保六」大機會超額完成，內銀就及經濟復甦提振，且中資銀行股當前ＰＥ、Ｐ

Ｂ均處於歷史低位，估值具吸引力，建議待板塊回調再吸納，其中中行（０３９８８）走勢較落

後，投資者可留意。（ｐｌ、ｊｃ）

