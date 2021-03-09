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09/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出４７﹒９億人幣，買小米思摩爾沽騰訊美團

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股表現兩極，港股今日見逾一個月低位後反彈。恆指高開
１２４點，報２８６６５，但Ａ股下挫，累大市掉頭向下，一度倒跌２１４點，低見２８３２６
，創１月２９日後最低。之後突然有報道指國家隊入市，港股極速收復失地，更曾轉升５０６點
，高見２９０４７，但未能企穩兩萬九關及５０天線（約２８９７２），收市競價時段嘜高，收
升２３２點或０﹒８％，報２８７７３。
　　按額度計算，北水全日淨流出４７﹒９億元人民幣，上日淨流出８４億元人民幣。北水淨買
入最多的個股依次是小米集團（０１８１０）、思摩爾國際（０６９６９）、長城汽車
（０２３３３）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交
易所（００３８８）。
　　主板成交２７５９﹒５９億元減少０﹒３％。其中港股通成交６９９﹒６億元，佔總成交
２５﹒４％。

＊小米失２２元仍得北水垂青，淨流入逾１８億元＊

　　科技股今日表現反覆，小米集團跌１﹒７９％報２１﹒９５元，北水淨買入１８﹒１億元。
　　思摩爾升４﹒０６％報５８﹒９５元，北水淨買入５﹒３億元。
　　長城汽車升４﹒８６％報２０﹒７元，北水淨買入０﹒３億元。
　　騰訊Ｕ盤嘜高至倒升０﹒２３％報６４４元，北水淨賣出１６﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　１８﹒０５
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　５﹒３０
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　０﹒３０

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－１６﹒３１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１４﹒４９
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－７﹒８３
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－７﹒６６
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－４﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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