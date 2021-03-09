《美元走勢－羅明立》美元走強，歐元考驗１﹒１８支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２３ １０８﹒８９ １０９﹒１５

歐元╱美元 １﹒１８６７ １﹒１８３６ １﹒１８５５

英鎊╱美元 １﹒３８５１ １﹒３８０２ １﹒３８３３

美元╱瑞郎 ０﹒９３７５ ０﹒９３５４ ０﹒９３６０

美元╱港元 ７﹒７６９９ ７﹒７６３１ ７﹒７６８３

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《美元走勢》美股三大指數走勢各異，道指盤中創下新高，最終升０﹒９７％；但納指跌

２﹒４１％，標普５００指數跌０﹒５４％。反映在債息抽升下，之前表現最強的科技股板塊由

於估值過高而受到最大衝擊。美元指數攀升至三個月高位，逼近９２﹒５０，１０年期國債收益

率再度上漲，報１﹒５６％。美元走強，對主要貨幣升值，歐元兌美元跌至３個月以來新低位，

考驗１﹒１８支持。

本周三（１０日），加拿大央行將公布議息結果，預計央行將維持利率不變，仍然關注對疫

情緩和情況下央行貨幣政策會否改變以及對債息上升的回應。油價的進一步上漲以及美國財政計

畫的連帶效應或將推動加拿大經濟的復甦，加元調整幅度較細，但要留意油價高位回吐風險增加

，到時加元或會受到較大壓力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８６０ １﹒２０００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３７８０ １﹒３９００ １﹒３７３５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

