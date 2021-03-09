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即市新聞

09/03/2021 15:21

《美元走勢－羅明立》美元走強，歐元考驗１﹒１８支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２３　　　１０８﹒８９　　　１０９﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６７　　　１﹒１８３６　　　１﹒１８５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８５１　　　１﹒３８０２　　　１﹒３８３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３７５　　　０﹒９３５４　　　０﹒９３６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９９　　　７﹒７６３１　　　７﹒７６８３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美股三大指數走勢各異，道指盤中創下新高，最終升０﹒９７％；但納指跌
２﹒４１％，標普５００指數跌０﹒５４％。反映在債息抽升下，之前表現最強的科技股板塊由
於估值過高而受到最大衝擊。美元指數攀升至三個月高位，逼近９２﹒５０，１０年期國債收益
率再度上漲，報１﹒５６％。美元走強，對主要貨幣升值，歐元兌美元跌至３個月以來新低位，
考驗１﹒１８支持。
　　本周三（１０日），加拿大央行將公布議息結果，預計央行將維持利率不變，仍然關注對疫
情緩和情況下央行貨幣政策會否改變以及對債息上升的回應。油價的進一步上漲以及美國財政計
畫的連帶效應或將推動加拿大經濟的復甦，加元調整幅度較細，但要留意油價高位回吐風險增加
，到時加元或會受到較大壓力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８６０　　　１﹒２０００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３７８０　　　１﹒３９００　　　１﹒３７３５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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