【新冠疫苗】奧地利打阿斯利康１死１肺栓塞，當局停打涉事批次

奧地利聯邦健康安全辦公室（ＢＡＳＧ）最新報告指，兩名於茨韋特爾市診所接種同一批次

阿斯利康疫苗的女性出現副作用，包括一名４９歲女性，接種疫苗後出現嚴重凝血障礙，其後死

亡。另一名３５歲女性於接種疫苗後出現急性肺栓塞，正處於康復階段，奧地利當局暫停為國民

接種涉事批次的阿斯利康疫苗，並就事件進行調查。《香港經濟日報》

