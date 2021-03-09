【中概焦點】傳蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車最快今年來港上市

《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息人士表示，美國上市的中國電動汽車製造商蔚來汽
車、小鵬汽車及理想汽車計劃最快今年在香港上市，估計共籌資５０億美元。
消息人士指，這三大中國電動車製造商目標是在香港發售擴大後股本至少５％的股票。根據
三家公司周一於紐約的市值計算，總共可能籌集約５０億美元。（ｂｉ）
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