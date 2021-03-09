《本港經濟》調查：香港就業展望指數維持負２，亞太區最差

《經濟通通訊社９日專訊》人力資源顧問公司萬寶盛華大中華１月訪問本港１３６名僱主，

其中２２％僱主表示有意在第二季增聘人手，較上一季調查減少６個百分點，有２４％表示會縮

減人手，亦較上一季調查減少６個百分點。兩者比例相減，得出的經季節性調整就業展望指數為

負２％，為亞太區內最差，並顯示會縮減人手的僱主比例，多過會增加人手的僱主比例。



＊有企業轉向尋求靈活招聘方案＊



萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，雖然疫苗接種計劃開始，但各行業的招聘活動仍然

非常審慎，傳統零售、旅遊和酒店業的新職位空缺數量將減少，並有企業轉向尋求靈活招聘方案

，包括臨時工及合約工。



＊２４％受訪者認為招聘意欲不會重返疫前水平＊



受訪僱主所屬公司員工規模介乎少於１０人至逾２５０人。以行業劃分，經季節調整後的批

發及零售業淨就業指數負４，服務業為負２，採礦及建造業為負１，為表現最差的三個行業，

調查同時顯示，１２％僱主預期半年內能恢復招聘水平，有２５％及１４％人分別認為就業

市場在今年底或明年底會回復至疫情前水平，但有２４％人認為招聘意欲不會重返疫情前水平。

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