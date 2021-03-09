【國安立法】思佰益擬撤出香港，財庫局：國安與港發展相輔相成

《經濟通通訊社９日專訊》日本最大網上券商思佰益（ＳＢＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）因應港

區國安法，計劃撤出香港，ＳＢＩ行政總裁北尾吉孝（Ｙｏｓｈｉｔａｋａ Ｋｉｔａｏ）接受

《金融時報》訪問時表示，「沒有自由，就沒有金融業務」。



＊港府：持牌券商數目增加＊



財經事務及庫務局回應稱，維護國家安全與香港發展利益相輔相成，當局會繼續致力提高香

港作為國際金融中心的地位，善用香港與內地及國際的連通優勢，抓緊粵港澳大灣區及國家內外

雙循環策略的發展機遇，匯聚國際投資者自由參與香港市場。

當局指，香港的資本市場一直運作暢順，並保持活躍，在２０１９年底至２０２０年底期間

，在香港從事證券交易的持牌法團數目有所增加，達約１４５０家，去年香港股市集資

３９７５億元，按年上升２６﹒５％，全球位居第二。



＊愈來愈多日企考慮調整香港業務規模＊



《金融時報》引述北尾吉孝指，香港警方今年１月以涉嫌違反《港區國安法》顛覆國家政權

罪拘捕５３名民主派人士的事件，令董事會對香港環境日益憂慮，該公司正考慮將現時約１００

人的ＳＢＩ香港團隊遷至上海或新加坡，由於英國脫歐，思佰益也正在評估倫敦是否為最佳的歐

洲營運據點。

北尾吉孝表示，去年至今的香港變化，令日本金融機構感到日益害怕，而愈來愈多日企正重

新考慮其香港業務規模。（ｃｌ）（ｚｚ）

