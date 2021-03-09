【夜期時段】即月期指最新報２８８０２點，升２７點，高水２９點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８７８０點，升５點，高水７點，

最新報２８８０２點，升２７點，高水２９點，合約成交４３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０２４點，升１０點，高水５１點，最新報１１０１９

點，升５點，高水４６點，合約成交３９４張。

