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09/03/2021 12:21

九倉（４）去年多賺１４％，派第二次中期息０﹒２元

　　《經濟通通訊社９日專訊》九龍倉（００００４）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
約為３８﹒６４億元，按年升１４％，每股基本盈利１﹒２７元，派第二次中期息０﹒２元，全
年合共派０﹒４元，按年升２３％。
　　期內，收入為２０９﹒９７億元，按年升２４﹒４％；營業盈利約１１１﹒０４億元，按年
升４１﹒１％。（ｙｗ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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