九倉（４）去年多賺１４％，派第二次中期息０﹒２元

《經濟通通訊社９日專訊》九龍倉（００００４）公布截至去年１２月底止全年業績，純利

約為３８﹒６４億元，按年升１４％，每股基本盈利１﹒２７元，派第二次中期息０﹒２元，全

年合共派０﹒４元，按年升２３％。

期內，收入為２０９﹒９７億元，按年升２４﹒４％；營業盈利約１１１﹒０４億元，按年

升４１﹒１％。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

