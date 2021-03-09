【企業盈警】元征科技料去年錄綜合虧損約１﹒３億元人民幣

《經濟通通訊社９日專訊》元征科技（０２４８８）公布，集團保守估計預期虧損將與去年
相若；於截至２０２０年１２月３１日止年度錄得未經審計綜合虧損約１﹒３億元人民幣，而於
２０１９年度則錄得綜合虧損約１﹒３７億元人民幣。
主要原因為由於ＣＯＶＩＤ－１９及全球經濟環境的不明朗因素影響，金融資產減值增加；
無形資產減值及研發費用持續增大；人民幣升值導致外匯虧損增加。（ｂｎ）
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