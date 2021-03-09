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09/03/2021 12:00

【修例風暴】涉前年８﹒３１暴動案，１９歲男學生罪名不成立

　　《經濟通通訊社９日專訊》前年８月３１日港島區爆發多場衝突，銅鑼灣一帶發生警民衝突
，１９歲男學生葉君誠被指與另外兩名掟汽油彈的示威者一同聚集及逃跑。他否認一項暴動罪，
經過４天審訊，法官姚勳智今於區域法院裁定被告罪名不成立。
　　法官在裁決時表示，案發當晚約８時１０分，有３００多名示威者在銅鑼灣崇光百貨外堵路
，有人向警方投擲汽油彈，毫無疑問是非法集結，破壞社會安寧，已構成了暴動罪。
　　法官指出，證人警員供稱，當日包括被告在內的４人聚集在一起，其中２人向這名警員投擲
了一枚燃燒中的汽油彈，之後４人一起轉身逃走。但當日案發現場的片段中，看不到有任何汽油
彈或火光，跟隨在這名證人警員身後的另一名警員，亦看不到有關情況。
　　法官稱對警員的觀察有質疑，雖然在混亂情況下被告確實有出現，並手持長遮、膠袋及頭盔
等是自招嫌疑，但未見被告有作破壞社會安寧的行為；而作為第二證人的警員尾隨拘捕警員，亦
沒有看到汽油彈，故拘捕警員的證供未能被其他警員的證供支持，因此法官認為難以安穩依賴其
證供。由於控方未能達至毫無合理疑點，故裁定被告罪名不成立。（ｈｙ）（ｚｚ）

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