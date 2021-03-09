【新冠肺炎】海饌海鮮牛扒餐廳累計４人染疫，有人曾到名潮食館

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心表示，４名確診者於２月２２日曾在銅鑼灣

海饌海鮮牛扒餐廳進食，其中一名確診者曾光顧尖沙嘴Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ名潮食館。衛生防護

中心呼籲曾於２月２２日中午１２時至下午３時光顧海饌海鮮牛扒餐廳的人，致電熱線聯絡衛生

防護中心。（ｈｙ）

